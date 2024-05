Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam no 'Dois às 10' de hoje, dia 15 de maio, Rosário, a avó de Catarina Miranda que na última gala do 'Big Brother' se revoltou com os comentários feitos por Francisco Monteiro.

A familiar da concorrente, de 74 anos, começou de imediato por pedir desculpa. "Eu não queria agir assim", acrescentou, dizendo ainda que o seu coração "não aguentou" porque os comentadores "não são imparciais".

Ainda assim, Rosário também 'apontou o dedo' a Cláudio Ramos. A avó de Miranda defende que o apresentador também tem feito distinção entre os concorrentes e recordou até a quantidade de vezes que este já disse a alguns participantes que os seus familiares e amigos estavam em estúdio, o que nunca fez com a sua neta.

"Este menino só me conheceu e só soube o meu nome no domingo, até lá nunca soube o meu nome nem o de ninguém da família. Só a Catarina Miranda é que não mereceu [que lhe dissessem] 'está aqui a sua avó' ou 'está aqui o seu irmão', todos mereceram", atirou Rosário. "Não diga isso", contrapôs Cláudio, com Cristina Ferreira a acrescentar: "Isso acontece, nós não fazemos por mal. Às vezes só quando eles estão com maior destaque é que fazemos isso. Este rapaz é meio atrapalhado e às vezes faz coisas que também não deve fazer. Às vezes puxo-lhe as orelhas ".

Ainda assim, Rosário continuou a dizer que os concorrentes "não são tratados da mesma forma" e que alguns comentadores "semeiam o ódio" contra quem está na casa.

Ouça aqui as declarações de Rosário e a justificação dos apresentadores.

