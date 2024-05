Durante a gala do 'Big Brother' na noite de domingo, dia 12 de maio, quando Cláudio Ramos e o comentador Francisco Monteiro estavam a falar de Catarina Miranda, a avó da concorrente, Rosário, acabou por se exaltar.

Rosário começou a reagir aos comentários e Cláudio Ramos pediu para a familiar falar para o microfone porque, caso contrário, ninguém a ouvia, levando de seguida até à plateia um microfone. Rosário acabou por se exaltar.

Cláudio Ramos, após várias tentativas para acalmar a situação e pedir para que falasse para o microfone, disse: "Ouça! Rosário [gritou], estamos a fazer um programa de televisão, ou a senhora me respeita a mim..."

"Respeito, embora o senhor não respeite todos", manifestou Rosário. "Ou a senhora me respeita a mim ou vai por aquela porta e já não volta", acrescentou de seguida o apresentador.

"Acho muito bem que fale e responda ao Francisco e a todas as pessoas, [mas tem de falar] para este microfone para que lá em casa as pessoas a consigam escutar", explicou Cláudio, levando Rosário a pedir-lhe desculpa.

"Não tem que pedir desculpa, eu entendo. Ouça-me com atenção. Não há ninguém que entenda melhor o papel dos familiares do que eu, e sei que se chateia com os comentadores e está nervosa, e tudo", continuou o apresentador.

"Não há imparcialidade, porque se houvesse tudo bem. Não quero que não puxem as orelhas à Catarina, mas haviam de ser imparciais. Porque estão aqui é para serem imparciais. Não é para estarem a dizer quem é que querem que ganhe. Vocês é que estão a fazer o jogo, m****", realçou a avó de Catarina Miranda.

"Mas ouça, eles são comentadores do programa", destacou Cláudio, voltando a ser interrompido por Rosário: "São e estão a ganhar para isso à custa do dinheiro que a gente está a gastar".

"Os comentadores têm o direito de fazer o trabalho deles. A Catarina tem o direito de fazer dentro da casa o jogo que ela quer fazer. Certo? E eles comentarem. Não se deixe abalar tanto cá fora", afirmou ainda o apresentador. Veja aqui o momento.

