Arthur Almeida foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar a casa do 'Big Brother 2024' na passada semana. Esta quinta-feira, 9 de maio, o jovem esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes na TVI.

Falando de Catarina Miranda, a 'moradora' da casa que tem gerado mais polémica, Arthur notou: "Quero mesmo acreditar que a Miranda não é aquilo, que é uma personagem".

Apesar de reconhecer o seu talento enquanto jogadora, o entrevistado não considera justa a sua vitória no reality show.

"No meu ponto de vista vejo sempre que o bem vai vencer o mal, independentemente da situação. (...) Uma pessoa que causa intriga nunca vai ser bem vista. É uma excelente jogadora e toda a gente sabe disso", justifica.

"Ela manda naquela casa. As pessoas fazem o que ela quer", diz, por fim.