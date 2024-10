Hoje, dia 6, é um dia particularmente especial para Nuno Markl. Há 27 anos, o radialista da Comercial lançou a rubrica 'O Homem Que Mordeu o Cão', que conta as histórias mais inusitadas.

Numa partilha no Instagram, o comediante explica como é que lhe ocorreu a ideia, algo que aconteceu quando ainda estudava jornalismo.

"'Notícia não é quando um cão morde num homem', disse-me um dia o meu saudoso professor de jornalismo, Mário Contumélias, 'mas sim quando um homem morde num cão'", relata.

"E hoje passam 27 anos desde que o meu bom amigo Pedro Ribeiro proferiu, pela primeira vez, as palavras 'já a seguir, O Homem Que Mordeu o Cão e Outras Histórias'. Agora aqui estamos: com a rubrica a dar-me o mesmo gozo a fazer que me dava nessa altura, porque é sempre uma nova descoberta do quão imprevisível e caótica é a espécie humana, e agora à beira de se transformar num filme", realça.

"Um filme a sério, com atores a sério, profissionais de cinema a sério e um realizador que pode não ser bem a sério (eu), mas que está a trabalhar a sério para fazer algo digno do amor que esta rubrica tem recebido há tantos anos", destaca.

No final, Markl agradece a toda a gente que acompanha a rubrica desde 1997.