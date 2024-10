Nuno Markl está numa fase particularmente intensa a nível profissional. Para além do seu trabalho habitual na rádio Comercial - onde todos os dias diverte os ouvintes com a rubrica 'O Homem Que Mordeu o Cão' - o comediante encontra-se a gravar a quinta temporada do 'Taskmaster' e a produzir um filme inspirado na sua rubrica.

Tendo isto em conta, Markl fez um desabafo nas redes sociais.

"Olho para o e-mail e para o WhatsApp e vejo toneladas de mensagens requerendo resposta", começa por escrever.

"Não me leveis a mal, malta que aguarda respostas minhas. Sucede que entre rádio, Taskmaster e pré-produção do filme, estou a trabalhar umas sólidas 15 horas diárias. Esta fase é um pouco como ingressar num convento", confessa.

"Não me é humanamente possível reservar recantos do meu cérebro a mais nada - o pouco tempo dos dias que me resta é para me dedicar a entes queridos e a duches. Brevemente estarei ligeiramente mais disponível. Obrigado a toda a gente pela compreensão", completa.

