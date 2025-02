Uma vez que esta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, se celebra o Dia Mundial da Rádio, as estações decidiram celebrar a data com várias iniciativas. Se na rádio Comercial as manhãs foram ao vivo - sem recurso a computadores - na Renascença decidiu fazer-se uma brincadeira, copiando rubricas muito conhecidas.

Ana Galvão fez um episódio d'O Homem que Mordeu o Pão', uma brincadeira com a famosa rubrica criada e popularizada por Nuno Markl (e também seu ex-marido).

"A inovadora rubrica de Ana Galvão n'As Três da Manhã, que as más línguas dirão que é uma imitação de 'O Homem Que Mordeu o Cão', de Nuno Markl. Enfim, más línguas".

Ora veja:

Leia Também: Rádio Comercial faz emissão à antiga: "O impensável aconteceu"