Manuel Luís Goucha recebeu esta quinta-feira no seu programa das tardes da TVI uma convidada muito especial. Falamos de Cristina Vieira, mulher que há 16 anos decidiu fugir do marido agressor depois de ouvir as palavras do apresentador sobre violência doméstica no antigo 'Você na TV'.

Agora, passados todos estes anos, Cristina conta a sua história em entrevista ao apresentador.

Ao apresentar o caso, Goucha mostrou-se emocionado e voltou a deixar claro: "A violência doméstica tem sido para mim a minha primeira causa".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TVI (@tvioficial)

Leia Também: Goucha declara-se: "Tu és das mulheres mais importantes da minha vida"