João Baptista foi um dos entrevistados desta quinta-feira, 21 de novembro, de Manuel Luís Goucha. O ator, de 40 anos, falou sobre as polémicas que marcaram a sua reputação, inclusive as acusações de violência doméstica, tendo sido condenado pelas mesmas no ano passado.

No final da entrevista, Goucha perguntou ao ator se queria deixar uma mensagem, acabando João por dizer as seguintes palavras:

"Não sou agressor, não sou a pessoa que pintam. Sempre tive a minha rebeldia, que é uma coisa que já não existe sequer há vários anos".

"Sejam felizes, respeitem o próximo e eu quero é trabalhar", completou.

Veja o momento.

