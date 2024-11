João Baptista foi o convidado do programa 'Goucha', desta quinta-feira, dia 21 de novembro.

O ator começou por falar das polémicas em que se viu envolvido e hoje garante ser "uma pessoa completamente bem resolvida."

Ao longo da conversa, o artista enalteceu, várias vezes, o amor que sente pela filha, Maria Clara, de cinco anos: "Foi o acidente mais bonito da minha vida", referindo-se ao facto da menina ter nascido sem que ele e a mãe tivessem uma relação.

Manuel Luís fez questão de lhe perguntar sobre o polémico vídeo que envolvia João e Maria Clara, onde este se referiu a ela como "minha cabeça de m****." "Ela estava a desobedecer-me. Não vi maldade naquilo, não pensei", referiu.

O ator já teve também vários processos por violência e foi mesmo condenado, em 2023. "Não sou um homem violento, de todo. Não lido muito bem com a maldade, nem com a mentira. Quando era jovem vivia revoltado, em casa não aconteciam coisas muito bonitas. [...] Assisti a algumas cenas, é mais uma das coisas que me faz sangrar [ter sido acusado de violência doméstica]" , acrescentou.

"[...] Nunca fui uma pessoa que se importasse com o que pensam de mim, mas acharem que bato em mulheres incomoda-me", referiu o artista.

João confirmou que todas estas acusações o prejudicaram na carreira, tendo parado de trabalhar em televisão.

