João Baptista está há já vários meses sem representar, isto depois de ter sido afastado pela TVI da novela 'Festa é Festa', na sequência da condenação de 20 meses de pena suspensa pelo crime de violência doméstica. O ator, de 39 anos, tem agora um novo desafio, que ainda assim não determina o seu regresso à televisão.

João Baptista irá integrar o elenco da próxima peça de teatro do ator e escritor Ricardo Mesquita de Oliveira, conforme foi anunciado pelo próprio através das redes sociais.

"João Baptista está de regresso ao Teatro. O ator fará parte do elenco do próximo espetáculo de Ricardo Mesquita de Oliveira. Com estreia marcada para o primeiro trimestre de 2024, onde o ator será o co-protagonista de uma divertida comédia que irá percorrer o país", pode ler-se na publicação que encontrará mais abaixo.

Vale lembrar que o último projeto de João Baptista foi a novela 'Por Ti', da SIC, exibida entre 2022 e 2023.

