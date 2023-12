João Baptista decidiu recordar um prémio que recebeu pela novela 'Terra Brava', da SIC, e com isto destacar os mais de 20 anos da sua carreira.

"São 23 anos na minha profissão. Foram muitas as personagens que interpretei, muitas vidas numa só. Se a felicidade existe, é no 'plateou'", começou por escrever.

"Não imagino outra forma de ser feliz, e para me lembrar que estou há 23 anos a exercer a mais bela profissão do mundo, recordo o dia em que recebi este prémio de melhor ator, e acreditar que estou só no início, a ingenuidade é a mesma, o amor pela arte mantém-se intocável e o reconhecimento pelo público, esse é inabalável", acrescentou.

"Obrigado por estarem do meu lado, o vosso carinho é o meu foco. Sinto-me feliz a ser ator, a vestir-me de mil caras - para vos ver sorrir e gargalhar", completou, recebendo depois várias mensagens de carinho dos fãs.