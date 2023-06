Apesar de se ter mantido em silêncio até agora, João Baptista decidiu manifestar-se esta quinta-feira, dia 15 de junho, depois de ter sido condenado por violência doméstica.

Num vídeo que publicou na sua página de Instagram, o ator confessou que apesar de ter sido aconselhado a não falar, não consegui deixar de o fazer. "É mais forte do que eu. Tenho dignidade e o coração no sítio, graças a Deus".

"É um assunto que me envergonha muito. Acima de tudo, é para pedir desculpa às pessoas que ficaram tristes com a notícia e garantir que eu não sou assim. Não sou nenhum agressor! Vivi, sim, uma relação tóxica, muito tóxica! Quase todos os adultos já viveram uma relação tóxica, eu vivi também. Hoje em dia, passados sete anos, tenho noção disso", destacou, acrescentando que não iria viver outra vez o que viveu naquela relação.

"Quero que saibam que fui atacado num momento frágil da minha vida. Estava apaixonado, nem sequer tive como provar em tribunal a toxicidade vinda do outro lado. Nunca pensei condenar uma pessoa ou alimentar provas para condenar alguém que eu estava a amar. Não me faz sentido nenhum isso", explicou, referindo-se ao facto de "em tribunal nem sequer se defendeu e muito menos atacou".

"Só fui condenado por coisas menos corretas que fiz e estou a pagar por isso. Foi provado, não tinha como provar nada. O telefone desapareceu-me na altura", partilhou.

"Só quero agradecer às pessoas que me têm vindo a apoiar. Têm sido dias muito difíceis para mim, pois eu fui condenado por uma coisa que abomino e desprezo, mas não deixei de errar, na altura, e errar é humano. Preciso de me perdoar também, que vocês me perdoem e que tenham noção que errar é humano e estamos sempre a aprender. Estou sempre a crescer, quero sempre acordar um homem melhor", disse, frisando que "não tem sido fácil lidar com isto tudo".

"[...] Não fiquem desiludidos, não fiquem tristes. Continuo a ser o João. A única coisa que quero fazer é trabalhar para vocês, dar-vos alegrias na vossa televisão. Passar a veracidade que sempre tenho passado nas personagens que faço para fazer o que gosto e poder viver a minha vida, e criar a minha filhota que vocês tão bem já a conhecem", continuou.

No vídeo, João Baptista realça o apoio que tem recebido, mas também não esquece os 'ataques'. "Estou a pagar pelas coisas menos corretas que fiz e não sou assim. Não sou nenhum agressor. Sou ator e só quero amar-vos e ser amado por vocês, e tomar conta da minha vida como sempre tenho feito", salientou.

Antes de terminar, aconselhou os seguidores a "afastarem-se de qualquer toxicidade". "Simplesmente, vivam, curtam a vossa cena, sejam felizes, tenham cuidado com quem lidam, tenham cuidado com todas as pessoas que vos rodeiam e a quem dão de vocês. Fujam de toda a toxicidade que possa existir, não queiram viver egos, não queiram viver conflito, não queiram viver as inseguranças. [...] Amor gera amor e o ódio gera ódio. Se não é para praticar amor, afastem-se", destacou.

