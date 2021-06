Manuel Luís Goucha entrevistou Maria do Céu Guerra no programa 'Conta-me', que irá para o ar no próximo sábado, dia 26 de junho. O apresentador promete tratar-se de "uma conversa irrecusável", cuja ponta do véu foi hoje levantada.

Goucha revelou na sua conta oficial de Instagram um teaser de apresentação da entrevista onde se declara à atriz que tanto admira.

"Tu és das mulheres mais importantes da minha vida", refere o apresentador, perante o espanto de Maria do Céu Guerra.

"Ai que lindo", reagiu a artista, de 78 anos. "Devo-te a ti", retribuiu Goucha.

