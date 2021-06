Ana Rocha, atriz e realizadora, atualmente com 42 anos, recorda um dos episódios mais dramáticos da sua vida em entrevista a Júlia Pinheiro. A conversa irá para o ar esta quinta-feira, dia 24, no programa das tardes da SIC, mas a ponta do véu foi levantada num teaser de apresentação divulgado esta tarde.

“Comecei a perceber que as coisas não estavam bem arrumadas nas minhas gavetas quando casos públicos me começaram a afetar", conta Ana Rocha ao falar publicamente sobre a violação de que foi vítima quando tinha apenas 17 anos.

A atriz conta ter sido atacada “de uma forma muito brusca, repentina e agressiva". "Acho honestamente que a minha própria história não é um bom filme", lamenta.

"Ao dia de hoje, com a informação que tenho hoje, acho que esta pessoa é um predador", refere ainda nas imagens divulgadas por Júlia Pinheiro.

Leia Também: Comunicado oficial confirma que Tony Carreira "está internado"