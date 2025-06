A história de amor de Victoria e Daniel da Suécia é uma das mais românticas no seio das monarquias da Europa.

A filha mais velha do rei Carlos XVI Gustavo e da rainha Sílvia apaixonou-se por aquele que era o seu personal trainer e, desde então, nunca mais se largaram.

"Daniel fez um percurso normal: estudou, divertiu-se, batalhou e criou um negócio até o seu destino se cruzar com uma jovem que recorreu aos seus serviços de personal trainer e ambos se apaixonaram", revela Alberto Miranda, especialista em famílias reais, num dos seus livros - 'De Plebeias a Princesas e Rainhas'.

O início da história de amor

Victoria da Suécia e Daniel Westling começaram a namorar em 2002. À época, a princesa lidava com problemas de saúde relacionados com distúrbios alimentares, uma vez que anos antes, em 1997, tinha sido diagnosticada com anorexia nervosa.

"De início, ambos estabeleceram uma relação de coach e aluna, mas a cumplicidade chegou à medida que a princesa ia ganhando cada vez mais confiança em si própria e a sua autoestima terá sido reforçada graças aos conselhos de Daniel. A amizade foi um passo natural, mas evoluiu para algo mais sério", realça Alberto Miranda.

"Não se sabe em concreto se foi o charme ou a atração que funcionou primeiro, mas a verdade é que Victoria não quis saber de estereótipos e apaixonou-se, e ele também", adianta.

Daniel vivia numa pequena localidade fora de Estocolmo, em Ocklebo, sendo que foram várias as visitas que recebeu da princesa, sua namorada. Curiosamente, as pessoas que viviam na vila souberam do romance muito antes, mas optaram por guardar segredo.

Os rumores vieram a ser confirmados com uma fotografia dos dois, captada por um paparazzo, intitulada 'The Kiss' ('O beijo', em português).

O noivado... divulgado pelo pai da noiva

O anúncio do noivado foi feito de forma entusiástica pelo rei Carlos Gustavo, pai da noiva, através de um vídeo divulgado pela Casa Real.

"Caros suecos, em casa e no exterior. Sim, é assim que costumo começar os meus discursos na rádio e na televisão quando há algo que desejo transmitir hoje: ou seja, o anúncio público do noivado da princesa herdeira Victoria e do senhor Daniel Westling", disse o rei na altura.

O dia do casamento

O casamento de Victoria e Daniel aconteceu a 19 de junho de 2010. A princesa brilhou com um vestido do designer sueco Pär Engsheden, branco pérola, de seda, com uma causa de cinco metros, recorda Alberto. O véu nupcial, nota ainda, era em renda de Bruxelas e a tiara dos camafeus, com a qual também casou a mãe, pertenceu a Josefina Bonaparte, primeira mulher de Napoleão.

"O casal percorreu, entre aclamações, as ruas de Estocolmo engalanadas com bandeiras nacionais e flores amarelas, num coche aberto. A carruagem, escoltada por soldados a cavalo, fardados de azul e ouro, levou-os à galeota Vasaorden, com remadores em idêntico uniforme, que os conduziu ao Palácio Real onde os aguardavam os reis e os pais do noivo, conversando animadamente ao som de marchas da banda militar", descreve José Bouza Serrano no livro 'As Famílias Reais dos Nossos Dias'.

Na cerimónia, o noivo apaixonado disse as seguintes palavras: "Tenho orgulho de ser teu marido e farei tudo o que é possível para continuar a fazer-te feliz. Victoria, o mais importante é o amor, e eu, princesa do meu coração, amo-te tanto..."

Em comum o casal tem dois filhos: a princesa Estelle, que nasceu em 2012 e o príncipe Oscar, que veio ao mundo em 2016.

