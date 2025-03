A princesa Madalena tem um novo projeto entre mãos. Conforme noticia a revista Hola!, a filha dos reis Carlos Gustavo e Silvia anunciou o lançamento do seu próprio negócio - uma marca de cosmética - em colaboração com a empresa suíça Weleda, líder em produtos de beleza naturais e biológicos há mais de 100 anos.

"Estou entusiasmada em anunciar o lançamento da 'MinLen', uma linha de beleza de cuidados naturais, desenvolvida em colaboração com a Weleda, líder global em cuidados de pele naturais.

MinLen é a primeira marca da Europa natural, responsável, geracional - criada a pensar nas famílias jovens e em crescimento", informou no Instagram.

A irmã de Victoria da Suécia revelou que os produtos irão ser lançados oficialmente no final do verão. A decisão em criar a marca terá sido discutida previamente com a Casa Real.

