Esta segunda-feira, dia 24, a princesa Madalena revelou aos fãs nas redes sociais que irá lançar uma linha de produtos cosméticos em colaboração com a marca suíça Weleda.

Na partilha que fez no Instagram, a princesa explicou que como esta é uma "iniciativa privada" irá usar o nome Madeline Bernadotte, em vez do título real, princesa Madalena.

Note-se que a família real da Suécia é oficialmente conhecida como Casa de Bernadotte. As origens da família remontam a Jean-Baptiste Bernadotte, um marechal francês do tempo de Napoleão que foi eleito príncipe da Suécia e, mais tarde, se tornou o rei Carlos XIV João da Suécia.

A propósito do assunto, o palácio também emitiu um comunicado no qual se lia: "A decisão de abrir uma empresa foi tomada em diálogo com a Corte Real. O Gabinete do Marechal do Reino avaliou que esta atividade empresarial privada pode ser conciliada com a posição da princesa Madalena enquanto Sua Alteza Real".

É ainda referido que a princesa não recebe verbas públicas e que realiza os compromissos consoante os desejos do rei. Nos últimos anos tem-se dedicado sobretudo à World Childhood Foundation, uma associação solidária destinada à infância.

"Como o novo negócio é privado e não está ligado à posição da princesa na Casa Real, a princesa usará o nome Madeleine Bernadotte em contextos comerciais".

