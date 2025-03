Gwyneth Paltrow teve duas situações simultâneas que a levaram a um comportamento de risco.

A atriz, de 52 anos, revelou num episódio do seu 'The goop Podcast' que a gestão emocional por causa dos incêndios da Califórnia, em janeiro, combinada com as mudanças que advêm da menopausa, levaram-na a beber todas as noites.

"Notei que os sintomas já estão sob controlo, a não ser em janeiro, quando aconteceram os incêndios em Los Angeles, e em que usei álcool para me acalmar", disse, citada pela People, fazendo referência à menopausa que, conforme já havia revelado, lhe trouxe vários sintomas, incluindo ansiedade e insónias.

"Acho que bebi todas as noites", revelou, acrescentando que não é algo habitual na sua rotina.