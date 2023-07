Decorria em Goiânia, Brasil, a gravação de um novo DVD de Gusttavo Lima quando o pior quase aconteceu. Uma jovem caiu à piscina e quase se afogou.

O momento em que o diretor responsável pela produção do projeto audiovisual, Anselmo Troncoso, saltou para a água para salvar a mulher ficou registado em vídeo.

Nas imagens é possível perceber os momentos de aflição antes de ser resgatada. Até ao momento não se sabe ainda o que terá motivado a sua queda.

A gravação do novo DVD está relacionada com os 15 anos de carreira de Gusttavo Lima. Evento que juntou perto de 300 convidados na mansão do cantor.

