Laura Polastreli teve a oportunidade de cantar com o artista no Festival de Alegre, em Vila Reis de Alegre, no Espírito Santo.

Gusttavo Lima surpreendeu uma jovem fã, de 12 anos, ao 'presenteá-la' com a subida ao palco no Festival de Alegre, em Vila Reis de Alegre, no Espírito Santo, Brasil. De acordo com a revista Quem, a menina, que se chama Laura Polastreli, não perdeu a oportunidade de pedir para cantar 'A Cara Da Derrota' com o artista brasileiro. "O meu irmãozinho tem quatro anos e sabe a música, só que ele não pode entrar. Mas eu vou cantar aqui para ele, que ele vai ver e vai ser lindo", disse a menina quando já estava no palco. "Olha aí, já é artista", reagiu Gusttavo Lima. O artista perguntou à menina "qual o tom" que iriam cantar a música, e a mesma respondeu: "O tom que tu cantas. Está perfeito, maravilhoso. [...] Mas, de vez em quando, vais junto comigo que eu estou muito nervosa". #entretênews som original - metropolitanafm @metropolitanafm Muito talento! ️ Gusttavo Lima realizou o sonho de Laura Polastreli, de 12 anos, durante um show no Festival de Alegre na cidade de Vila Reis de Alegre, no Espírito Santo. A menina subiu ao palco para tirar uma foto com o cantor, mas pediu para cantar a música “A Cara da Derrota”. “Meu irmãozinho tem quatro anos e sabe a música. Ele não pode vir, mas eu vou cantar aqui para ele. Ele vai me assistir e será lindo”, disse Laura. “É uma artista. Está pronta e preparada”, elogiou Gusttavo Lima. #tiktoknotícias Leia Também: Sara. A fã que subiu ao palco e cantou com David Carreira nos Açores Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram