Os fãs de Gusttavo Lima estão inconformados após o festival 'Villa Mix' anunciar que o cantor teve de cancelar o seu concerto no sábado, 21 de dezembro.

O artista brasileiro foi hospitalizado em São Paulo, no Brasil, e a sua equipa emitiu um comunicado nas redes sociais.

"Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de sábado exclusivamente para realização do show no evento. Por volta das 14h00, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário", pode ler-se no mesmo.

Lima "está clinicamente estável e em tratamento, mas neste momento não tem previsão de alta", diz o boletim médico divulgado pela assessoria do artista neste domingo, 22 de dezembro.

