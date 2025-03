Anselmo Ralph está a atravessar um momento bastante complicado na sua vida, tendo a sua filha bebé internada nos cuidados intensivos desde que nasceu há cinco meses.

Perante esta situação delicada, o cantor anunciou esta segunda-feira, 24 de março, que irá cancelar os concertos previstos o mês de abril.

"A assessoria do cantor Anselmo Ralph informa, por meio deste comunicado, o cancelamento temporário dos concertos comemorativos dos seus 20 anos de carreira, que estavam previstos para abril de 2025, em Lisboa e no Porto", pode ler-se no comunicado.

"A decisão foi tomada por motivos pessoais e reforçamos que os concertos serão reagendados. A celebração já tem nova previsão e acontecerá em março de 2026, com datas a serem anunciadas em breve. O adiamento deve-se à complexidade e dimensão da produção dos referidos espetáculos, que exigiriam a atenção exclusiva do artista numa altura em que o mesmo e a sua esposa continuam focados no acompanhamento da sua quarta filha que nasceu prematura".

"Por conta desta situação, o cantor não pode dedicar-se aos ensaios necessários para a execução dos concertos, pois a sua prioridade neste momento é a sua família e o bem-estar emocional necessário para enfrentar a nova fase", finalizaram, agradecendo o apoio e a compreensão.

De notar que os bilhetes adquiridos "serão válidos para as novas datas".

