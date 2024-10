Anselmo Ralph publicou um comunicado feito pela sua assessoria nas redes sociais, dando conta do nascimento prematuro da sua quarta filha, que se encontra numa Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal.

"A assessoria do cantor Anselmo Ralph vem, por meio deste comunicado, informar que, por motivos pessoais, o artista precisou cancelar os espetáculos comemorativos dos 20 anos de carreira, que aconteceriam em Angola e Portugal, no mês de novembro", lê-se no comunicado.

"A família de Anselmo Ralph está atualmente num momento delicado, com o nascimento prematuro da sua quarta filha, há algumas semanas, que segue em tratamento na UTI Neonatal, situação que deixou o músico sem condições anímicas para realizar as apresentações", continua.

A assessoria do cantor revelou ainda que outros compromissos marcados serão igualmente suspendidos, "priorizando a família e a saúde emocional necessária para enfrentar esta nova fase", com os concertos a serem adiados, e não cancelados.

