A viver uma fase difícil, com a filha de cinco meses internada no hospital, Anselmo Ralph publicou um emotivo desabafo no Instagram.

Ao dedicar palavras à mulher, Madlice Cordeiro, escreveu: "Quem nunca passou por isso, nunca irá compreender o que é ver um/a filho/a que carregaste durante meses, que fizeste tantos planos para quando chegasse ao mundo, que passaste por diversas variações de humor e de disposição, que chamaste pelo nome ainda no teu ventre, e quando achaste que finalmente chegaria o dia de tê-la no teu colo e levá-la para casa, foi arrancada de ti a lutar pela vida.

Nasceu com todos a duvidar que viveria, mas tu sempre acreditaste, tu sempre lutaste pela tua filha. Quem nunca passou, não vai entender, ver a tua pequena completar cinco meses numa UCI [unidade de cuidados intensivos], de viver dividida entre casa e hospitais, de cair em lágrimas e levantar com fé uma e outra vez, quem nunca passou não vai entender, o que é passar horas a olhar para um monitor a controlar a saturação, e a respiração, sobre cipap ou respirar pelo ventilador.

Uma montanha russa de sentimentos que por vezes te perguntas quando irás acordar de tal pesadelo. Quem nunca passou, não vai entender o que é viver um dia de cada vez e celebrar vitórias que para muitos é apenas um detalhe, o que é entrares todos os dias na UCI e segurares a respiração com medo de uma notícia menos boa como; olha esta noite ela não passou bem tivemos que fazer isso ou aquilo, e rezar a Deus que lhe segure e guarde, o que é estar em casa mas com um grande pedaço de ti naquele berço da UCI.

Tens passado por provações incríveis, mas isso é o que dá de ser uma mulher incrível. Escrevo aqui, para todo mundo ouvir de mim o quanto te celebro. Eu sei, minha mulher, que não está a ser fácil, não está mesmo, mas 'não tenha medo; tão-somente creia'. Marcos 5:36.

Não existe régua para medir a tua força, o quanto mesmo passando pelo pior momento da tua vida ainda assim cuidas com mestria dos teus filhos e de mim. És a minha inspiração para muitas vezes não quebrar, pois quando sinto que já não aguento mais, olho para ti e te vejo completa e firme sabendo que por dentro gritas por socorro. Não vejo a hora da nossa menina estar em casa no teu colo, pois sei que este será sem sobra de dúvidas o dia mais feliz da tua vida. Quem nunca passou, não te vai entender. Amo-te, minha super-mulher."

De recordar que além da menina de cinco meses, Anselmo Ralph e Madlice Cordeiro são também pais de Alicia, Djeyson e Christian.

Leia Também: Anselmo Ralph emociona-se ao falar da mulher: "Até estou a tremer"