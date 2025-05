O cantor Anselmo Ralph já tinha partilhado que a sua vida pessoal tinha sofrido uma grande reviravolta. É que a sua filha mais nova está no hospital há sete meses.

O artista foi pai pela quarta vez em outubro de 2024 mas a menina nasceu prematura, o que a levou a ficar internada desde então.

Este fim de semana, o cantor partilhou uma história no seu Instagram onde mostra a bebé no berço do hospital e recorre à fé para lhe dar forças.

"Uma jornada de fé", escreveu o artista na legenda da imagem. Recorde-se que o cantor tem mais três filhos: Alicia, Jadson e Christian, fruto da relação com Madlice Castro Cordeiro.



© Instagram - Anselmo Ralph

Leia Também: Anselmo Ralph muito acarinhado por fãs após adiar concertos

Leia Também: A atravessar momento difícil, Anselmo Ralph cancela concertos