Há dois meses, o cantor brasileiro Gusttavo Lima tinha anunciado a sua candidatura a presidente do Brasil para as eleições de 2026. Mas parece que mudou de ideias.

De acordo com a revista Quem, Lima desistiu de se candidatar à presidência para manter o seu foco na carreira internacional que tem vindo a construir ao longo dos anos.

Além disso, o cantor pretende criar o Instituto Gusttavo Lima que se irá dedicar a ações sociais.

Ao site Metrópoles, Gusttavo Lima explicou que o facto de ter desistido da candidatura também teve que ver com a oposição da sua família. "Eu fiquei impressionado com a boa recetividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito", disse.

Ainda assim, o artista não descarta a possibilidade de concorrer nos próximos anos. "Tenho 35 anos. Nada impede que na outra eleição eu seja candidato".

