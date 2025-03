Será que Jennifer Lawrence já deu as boas-vindas ao seu segundo filho?

As especulações dos fãs têm aumentado desde que a atriz foi vista (aparentemente, já sem barrigão) no passado domingo, 16 de março, com o marido, Cooke Maroney.

Nas imagens, Jennifer veste uma camisola de lã azul, umas calças largas escuras e uns óculos de sol para completar o visual.

Cooke, por sua vez, usou uma camisola branca, calças pretas e um casaco da mesma cor. Os dois pareciam sorridentes.

Estas fotografias são captadas cinco meses depois de o casal ter confirmado que Jennifer estava grávida do segundo filho. Ambos já são pais de Cy, com 2 anos.