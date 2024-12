Manuel Luís Goucha recebeu na tarde de quinta-feira, 12 de dezembro, no programa 'Goucha', uma história que tocou o seu coração. Eliane Lopes, de apenas sete anos, mostrou-se um exemplo de força e resiliência, capaz de inspirar qualquer um.

No decorrer deste ano, depois de em abril ter sentido as primeiras queixas, a filha de Patrícia Lopes foi diagnosticada com um tumor inoperável no cérebro.

Apesar do diagnóstico, e de admitir estar mais triste desde que descobriu a doença, Eliane não perde a vontade de viver e mantém o sonho de um dia conhecer a Disneyland Paris.

"Eliane, põe-te boa! Está bem? Para depois ires à Eurodisney. Ofereço-te a viagem à Eurodisney, mas primeiro tens de ficar bem. Logo que consigas viajar e estejas em condições, ofereço-vos a viagem à Eurodisney", disse, recebendo um abraço apertado da menina como forma de agradecimento.

Apesar de em Portugal o tumor de Eliane ser inoperável, a família deposita esperanças em levá-la à Alemanha para tentar uma intervenção cirúrgica que a poderá curar. "

", é o nome da página de Facebook na qual Patrícia, mãe da menina, tenta angariar fundos monetários para que a filha seja analisada por uma equipa médica na Alemanha.

Veja aqui o momento em que Manuel Luís Goucha surpreendeu a sua pequena convidada.

