O pai do ator vive do outro lado do oceano.

Gonçalo Diniz e o pai, Macário Diniz, são uma das famílias que, devido às circunstâncias causadas pela Covid-19, se veem afetadas pela distância. Este domingo, o ator demonstrou as saudades pelo progenitor com uma memória de ambos registada em 1997, no Brasil, onde Macário vive. "Agora entendo o velho ditado: 'Tal pai... tal filho'. Meu amigo de todas as horas. Sempre lá quando é preciso! Pessoa querida por todas, pela sua alegria contagiante, pela forma como vê e leva a vida. Sempre positivo e AMA VIVER! Esse é o meu querido pai. Dom Macário Diniz. Dedico este domingo a ele frisando as saudades que tenho de te abraçar e beijar. Te amo", escreveu na legenda. Curioso para recordar como era o ator há 24 anos? Espreite abaixo. Leia Também: Gonçalo Diniz para Simone de Oliveira: "Amo-a intrinsecamente"