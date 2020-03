Gisele Bündchen surpreendeu os que a seguem no Instagram com um vídeo onde aparece a cantar com os filhos a música 'Count On Me', de Bruno Mars.

Em casa com os meninos, em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, a modelo aconselhou os fãs a fazerem o mesmo, deixando uma mensagem cheia de positivismo, e alguns conselhos do que fazer durante a quarentena.

"Por mais que estejamos a passar por um momento muito difícil, precisamos de viver o HOJE e valorizar o AGORA. A vida é um presente. Vamos cuidar uns dos outros. Tem algum amigo que sabe cozinhar? Ligue para ele. Aquele que adora ginásio? Pede-lhe para te ensinar uns exercícios. E o que sabe meditar? Por que não liga e pede umas dicas? Nós, por aqui, estamos a cantar para mandar energia positiva para todos", escreveu.

Veja o vídeo na galeria.

