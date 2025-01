Gisele Bündchen está grávida pela terceira vez, momento esse que está a viver com muita discrição, como é costume.

Mas na passada quarta-feira, a modelo resolveu brindar os fãs com uma imagem da sua 'barriguinha'.

Através de um vídeo, onde mostra vários momentos seus em comunhão com a natureza e onde é possível ouvir um áudio sobre o que é a verdadeira felicidade, a modelo deixa 'escapar' a sua barriga.

Gisele, de 44 anos, anunciou a gravidez no final de outubro de 2024. O bebé é fruto da relação com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem namora desde 2023.

A modelo brasileira já é mãe de Benjamim, de 14 anos e Vivian, de 11, filhos que resultaram do casamento com Tom Brady.

