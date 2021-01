Gigi Hadid fez novas revelações acerca da sua gravidez, nomeadamente quando descobriu que estava à espera de um bebé, fruto do relacionamento com Zayn Malik.

No Twitter, a modelo contou que soube do seu 'estado de graça' apenas um dia antes de desfilar para a Tom Ford, para a coleção de inverno 2020.

"A minha menina já estava aqui", afirmou ainda no Instagram ao partilhar uma fotografia do evento. "Sim, eu descobriu um dia antes do desfile da Tom Ford", contou.

Hadid explica que se sentia bastante enjoada, mas que conseguiu controlar os sintomas e cumprir com as obrigações profissionais.

