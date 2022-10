Após toda a polémica, Cristiano Ronaldo voltou ao relvado e a marcar pelo Manchester United.

O jogador foi quem marcou o terceiro golo da vitória do clube inglês, frente ao Sheriff, e Georgina Rodríguez não tardou a reagir.

Nas stories da sua página de Instagram, a companheira de CR7 partilhou uma fotografia de Mateo em frente à televisão, com a imagem do pai ao fundo, depois do golo.

De recordar que além de Mateo, Ronaldo é ainda pai de Eva, irmã gémea de Mateo, Cristianinho, Alana e Bella. As últimas meninas são fruto da relação com Georgina, enquanto os restantes meninos nasceram através de uma barriga de aluguer. Veja as imagens da galeria.

Este golo chega depois de Cristiano Ronaldo ter estado no centro das atenções por ter abandonado um jogo do Manchester United antes do apito final, e depois de ter estado como suplente. Uma atitude que foi muito criticada, tendo também contado com várias mensagens em sua defesa.

