O dia foi feliz para a seleção nacional. Portugal venceu a partida frente à Alemanha, para a Liga das Nações, por 2-1, com golos de Francisco Conceição e Cristiano Ronaldo.

A acompanhar todos os minutos da partida esteve Mateo, um dos filhos do craque, conforme Georgina Rodríguez mostrou nas redes sociais.

Entre as imagens está um momento em que o menino festeja o golo do pai, visivelmente orgulhoso (registo que poderá ver na galeria).

Mateo, assim como a irmã gémea, Eva, e Cristianinho, nasceram através de uma barriga de aluguer. Já Alana Martina e Bella Esmeralda são fruto da relação de Gio, como é carinhosamente tratada, e CR7.

Note-se que, recentemente, Georgina deixou de expor o rosto dos filhos publicamente, algo que fez durante longos anos. A decisão estará relacionada com questões de segurança, dada a preocupação com as ameaças, sobretudo online, de que a família foi alvo.