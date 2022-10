Cristiano Ronaldo ficou no centro das atenções e, mais uma vez, não pelos melhores motivos. O futebolista foi criticado por ter abandonado um jogo do Manchester United antes do fim da partida, depois de ter ficado como suplente.

Se por um lado está a ser alvo de críticas, por outro motivou a família a sair em sua defesa. Ainda assim, a mãe, Dolores Aveiro, tem-se mantido em silêncio. No entanto, acabou por se manifestar após o texto da filha Katia.

A irmã de Cristiano Ronaldo - assim como Elma Aveiro - fez questão de defender publicamente o futebolista, através do Instagram, e Dolores destacou a publicação na filha nas stories. "Filhos queridos", acrescentou.

© Instagram

