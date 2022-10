Elma Aveiro voltou a manifestar-se em defesa de Cristiano Ronaldo, depois de o jogador ter saído de um jogo do Manchester United antes do apito final e depois de ter ficado no banco dos suplentes. Uma atitude que foi criticada.

"És e serás o nosso maior orgulho. Eu e toda a nossa família sabemos o que és, um orgulho de uma nação, o orgulho de quase o mundo inteiro (tem os ressabiados que gostam mas dizem mal porque vivem na escuridão). Não tens que provar nada, está tudo à vista, posso viver mais 50 anos que como tu nunca verei. O grande profissional e a pessoa que dedicou e entregou a sua alma em tudo o que fez no mundo que ama (o futebol)", começou por escrever.

"És o ser humano mais lindo que conheço em toda a minha vida, por ti vou até ao fim do mundo", acrescentou, terminado a publicação a dizer que está "feliz e orgulhosa de ter o mesmo sangue" que o irmão. "Amo-te".

De recordar que, entretanto, Cristiano Ronaldo já se manifestou publicamente. Também a irmã de Georgina Rodríguez saiu em defesa do futebolista.

