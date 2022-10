Cristiano Ronaldo saiu do relvado para o balneário antes do jogo do Manchester United contra o Tottenham terminar. A atitude do português não foi bem vista por muitos, tendo sido rapidamente alvo de críticas.

No Instagram, entretanto, a irmã Elma Aveiro reagiu à nova polémica e defendeu CR7 com 'unhas e dentes'.

"Meu grande herói e amor da minha vida, hei de estar contigo até que a morte nos separe", começou por escrever.

"A lei do retorno existe e muita coisa vou ver, principalmente o desrespeito. Não faças o que não queres que te faça, eu hei de ver. Deus não dorme", completou.

© Instagram