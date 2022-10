Cristiano Ronaldo tem sido alvo de críticas em Inglaterra depois de ter abandonado prematuramente uma partida do Manchester United, na qual foi suplente não utilizado.

A atitude do craque tem sido, no entanto, defendida por várias pessoas, algumas delas até bem próximas, como é o caso da cunhada, irmã de Georgina Rodríguez.

Nas redes sociais, Ivana Rodríguez partilhou várias stories com imagens do jogador português, sobre as quais escreveu o seguinte: "O melhor de todos os tempos. Ninguém pode derrotar-te, por mais que tentem".

"Vais transformar sempre o mau em algo positivo. Tudo te torna mais forte", acrescentou.

Leia Também: Georgina Rodríguez mostra nova imagem da bebé Bella Esmeralda