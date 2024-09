Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez fizeram um jogo de "quem é que". No vídeo partilhado no canal oficial do jogador no YouTube, pode-se ver o vídeo onde são feitas várias perguntas e cada um responde num quadro, sem que o outro veja.

"Quem é que cozinha melhor?" foi a primeira pergunta feita ao casal. Após um olhar fulminante de Georgina, ambos respondem "Gio".

"Gio" também foi a resposta unânime à pergunta "Quem é mais romântico?".

Mas foi sobre quem é mais 'resmungão' que a resposta gerou controvérsia, com cada um a responder que é o outro.

"O Cristiano ressona?", foi outra das perguntas que surgiu, com ambos a responderem "Não". Veja todas as perguntas, e respostas, no vídeo.

