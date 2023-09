50 Cent subiu ao palco da Crypto.com Arena em Los Angeles, na Califórnia, na noite de quarta-feira, e durante o espetáculo recebeu vários microfones que não estavam a funcionar. O artista ficou furioso e acabou por atirar um dos microfones.

Foi no momento em que estava a atuar ao lado do rapper YG que 50 Cent se enervou ao receber um microfone que não estava a dar. O resultado? Atirou-o ao chão com tanta com a força que acabou por acertar na cabeça de uma mulher.

Fontes garantiram ao TMZ que o artista não tinha intenção de magoar a mulher e que a mesma não deveria estar naquele local restrito.

Entretanto, foram partilhadas fotografias da vítima com um corte na testa e a sangrar. Veja o vídeo abaixo:

O TMZ sabe ainda que a mulher apresentou uma queixa contra 50 Cent. Bryhana Monegain, apresentadora da rádio Power 106, foi a pessoa que foi atingida pelo instrumento e disse às autoridades que o artista a viu antes de atirar o microfone, por isso sabia que ela estava naquele sítio.

