Lady Gaga foi fotografada a dar autógrafos e a atirar beijos aos fãs que estavam junto ao hotel onde a cantora está hospedada em Paris, França.

A artista parecia estar de bom humor, animada, quando regressava ao hotel esta quarta-feira, dia 24 de julho.

Ao deparar-se com as pessoas no local, Lady Gaga sorriu e cumprimentou os fãs, como relata o Daily Mail, dando autógrafos e até atirou beijos para as câmaras. Veja as fotografias da galeria.

De recordar que tudo indica que Lady Gaga vai ser uma das artistas que vão atuar na abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. Céline Dion é outro nome apontado para a cerimónia.

