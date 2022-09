O 'Big Brother' decidiu sancionar todos os concorrentes por não respeitarem as regras da casa, tapando microfones e sussurrando, reduzindo o orçamento semanal para metade do valor.

No entanto, parece que nem todos aprenderam com o castigo. Frederica Lima voltou a desrespeitar uma ordem do 'Big' durante a noite de quarta-feira.

Frederica Lima e Joana Taful foram eleitas para receberem o castigo da trovoada, ficando obrigadas a não participarem na festa semanal.

As duas concorrentes teriam de assumir o papel de porteiras, ficando sem autorização para saírem da porta e participar na festa. As regras eram claras, mas a namorada de Nuno Homem de Sá resolveu ignorá-las.

"A Frederica abandonou o seu posto e foi para a festa, foi beber, foi brincar", afirmou Marta Cardoso ao mostrar no 'Extra' as imagens que comprovam o comportamento da concorrente.

A apresentadora alertou ainda para a possibilidade de a atitude de Frederica "ter consequências para a própria e até para o grupo".

