Francisco Monteiro e Bárbara Parada poderão estar a viver um romance.

Vários meios de comunicação apontam que os dois manterão uma relação amorosa, uma ideia que ganhou força no último domingo, dia 2 de junho, quando Francisco, carinhosamente conhecido como Zaza, partilhou uma story no seu Instagram na qual aparecia Bárbara.

"Almoço com alguém que um reality show me deu a conhecer", escreveu na foto.

De recordar que ambos entraram no último 'Desafio Final' e com participantes com os quais tiveram relações amorosas. Bárbara foi namorada de Miguel Vicente, o vencedor do 'Big Brother 2022', e Zaza teve um envolvimento amoroso - que nunca foi assumido - com Márcia Soares. Ambos participaram no 'Big Brother 2023', uma edição da qual Francisco saiu vencedor.

Leia Também: Francisco Monteiro faz desabafo após entrevista a Cristina e Cláudio