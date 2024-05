Esta semana, Francisco Monteiro abriu o coração numa entrevista que deu a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', na TVI. Lembrando a conversa, o antigo concorrente do 'Big Brother' fez a seguinte partilha na sua página de Instagram:

"A Cristina é e sempre foi, na minha humilde opinião a número um. O Cláudio ganhou a minha admiração ao longo dos últimos anos, é um pedacinho de sensibilidade e amor ambulante. Os dois juntos fazem uma dupla imbatível. Por todas as razões e mais algumas será sempre um privilégio e uma honra sentar-me com eles, seja em que circunstância for. Gosto deles".

Note-se que Francisco esteve a promover o seu novo livro 'O Improvável'.

