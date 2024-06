Francisco Monteiro abriu o coração numa entrevista que deu a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10', esta quinta-feira, na TVI. O antigo concorrente e comentador do 'Big Brother' partilhou as fragilidades que tem relativamente à sua imagem, confessando que se sente muito inseguro, sobretudo quando ouve comentários negativos.

"É muito complicado, porque depois começo a disparar para todo o lado. As pessoas tentam ajudar-me, obviamente, [mas eu] só que estou focado naquilo que aconteceu", reconhece.

Notando que "odeia o que vê ao espelho", Zaza - como também é conhecido - nota que ouvir comentários como "tu és gordo" e "estás mais forte" é difícil para ele.

"Era um miúdo muito bonito e em forma e a partir dos 18 anos desleixei-me", recorda, lembrando que nessa altura, em que chegou aos 106 quilos, viveu uma depressão.

"Quando eu deixei de ter aquele imagem sinto que mais ninguém olhou para mim", nota.

"Ando muito cansado, estou exausto. É como ser agredido todos os dias e tentar defender-me", disse por fim, não contendo as lágrimas.

