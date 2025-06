Francisco Monteiro estará na próxima semana ausente do painel de comentadores do 'Big Brother 2025'. Zaza, como é conhecido pelo público, rumará a Espanha para focar-se no regresso às competições de padel.

"Dizer-vos que na próxima semana estarei em Espanha (essencialmente para treinar para o campeonato nacional) e como tal, terão uma semana de férias dos meus comentários", anunciou na rede social Instagram.

O vencedor de 'Big Brother 2023' já foi federado em padel e até treinador da modalidade.



© Reprodução Instagram - Francisco Monteiro

