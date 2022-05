Foi há precisamente um ano que morreu a atriz Maria João Abreu, a 13 de maio de 2021. A atriz não resistiu a um aneurisma cerebral. Esteve internada no hospital desde o dia 30 de abril, depois de se ter sentido mal nas gravações da novela 'A Serra', da SIC, onde dava vida a Conceição, a Sãozinha.

Esta sexta-feira, um ano depois da notícia da sua morte, a atriz é recordada com carinho pelos fãs, colegas, amigos e família.

Uma data marcante que assinalamos na rubrica Foto da Semana, onde destacamos uma imagem de Maria João Abreu.

© Reprodução Facebook/ Casa do Artista

De referir que a data foi assinalada nas redes sociais logo pela manhã. Um dos primeiros a recordar a atriz foi João Baião, que publicou uma fotografia da colega e amiga no Instagram. Mais tarde, o apresentador deixou uma emotiva mensagem no 'Casa Feliz', onde recebeu o viúvo de Maria João Abreu, João Soares, que atuou no programa.

"Partiu há um ano, mas mantém-se viva em nós todos os dias", disse João Baião.

A SIC também deixou uma mensagem no Instagram, assim como Daniel Oliveira recordou na mesma rede social a atriz.

Por sua vez, Heitor Lourenço publicou uma emotiva mensagem onde confessa que "continua a ter o impulso de pegar no telefone e dizer-lhe coisas".

Maria João Abreu tinha quase 40 anos de carreira e na altura da sua morte, além da novela 'A Serra', a atriz integrava também o elenco de 'Patrões Fora', da SIC. A despedida da atriz decorreu no dia 15 de maio, na Igreja São João de Deus, em Lisboa.

Esteve casada com José Raposo durante mais de duas décadas, com quem teve em comum os filhos Miguel e Ricardo. Anos após a separação, a atriz deu o nó com João Soares. Por sua vez, José Raposo casou-se com Sara Barradas.

