João Soares juntou-se ao leque de figuras públicas que nas últimas horas usaram as suas redes sociais para lamentarem publicamente a morte de Renato Júnior. O músico morreu a 4 de fevereiro, aos 59 anos.

"O Renato… A notícia apanhou-me como uma facada nas costas fosse… um maldito golpe traiçoeiro, com a força de uma avalanche", escreveu o viúvo de Maria João Abreu.

"A generosidade, a sensatez e o talento, em doses gigantescas, num único corpo… Não sei mais o que dizer. Pensei ligar-te há duas semanas, mas a vida atravessou-se pelo meio e procrastinei… O quanto me arrependo e lamento. Pelo telefone, já não vou a tempo, mas vou continuar a falar contigo. Seja como for. Até um dia destes. Vemo-nos quando nos virmos! Por agora, ficam as saudades", pode ainda ler-se na emotiva partilha.

De acordo com as mais recentes informações, Renato Júnior terá perdido a vida vítima de doença súbita.

