Dolores Aveiro foi um dos nomes que mais se ouviu ao longo desta semana. Isto porque a mãe de Cristiano Ronaldo sofreu um AVC isquémico na madrugada de terça-feira, dia 3 de março.

Após ser internada e operada de urgência no hospital Dr. Nélio Mendonça, a matriarca da família Aveiro recebeu a visita dos filhos, incluindo Cristiano Ronaldo, que pediu autorização ao clube onde joga atualmente, a Juventus, para poder deslocar-se à ilha da Madeira para ver a mãe.

Neste momento, Dolores continua internada no hospital, mas garantem que "o prognóstico é positivo e a recuperação está a correr bem".

Dias depois de ter sido levada para o hospital, Dolores Aveiro recorreu à sua página do Instagram para deixar algumas palavras de agradecimento, mostrando que mantém-se de bom humor.

Após toda a agitação à volta do estado de saúde de Dolores, esta semana elegemos uma imagem da mãe de CR7 como a 'Foto da Semana'. Escolhemos a última fotografia que publicou na sua página oficial do Instagram, antes do susto de saúde, onde soma 2.1 milhões de seguidores. Uma imagem onde surge com o seu habitual sorriso e simpatia.

