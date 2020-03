"Meus queridos desse lado, esta não é a típica mensagem normal da Dolores, mas só estou a passar por aqui só para vos dizer que estou a recuperar bem (já a reclamar muito de estar deitada na cama há muitas horas)", assim começa a mensagem publicada na página oficial do Instagram de Dolores Aveiro, onde esta agradece todo o carinho recebido após sofrer um AVC.

Uma texto onde a matriarca da família Aveiro fala abertamente sobre o grande susto de saúde, garantindo que irá regressar a casa em breve.

"Mas sei que é para o meu bem. Dentro de alguns dias já estarei na minha rotina normal, se Deus quiser. Tudo não passou de um susto, estou sóbria, consciente do que me aconteceu e com plena certeza que fui uma sortuda", destaca.

Na mesma publicação, Dolores aproveitou ainda para deixar uma palavra a todos os profissionais de saúde que estão ao seu lado.

"Agradeço à equipa médica e a todos os profissionais que me acompanharam desde a primeira hora. Agradeço as mensagens de apoio constantes (não estou a ler, mas a minha filha Cátia está a por-me a par de tudo o que se passa desse lado). Obrigada pela corrente de orações e pelas energias positivas de todos os lados. Obrigada, meus filhos queridos, meus netos irmãos e amigos", lê-se ainda.

A publicação termina com a promessa de que Dolores irá regressa em breve e cheia de força. "A Dolores já, já estará de volta. Até lá, meus queridos, agradeço um pouco de compreensão pela privacidade e respeito em geral, pois com saúde não se brinca. Só achei realmente que vocês mereciam uma palavra minha (embora não fosse eu a escrever o texto, ditei tudo o que queria dizer). Obrigada a todos", rematou.

